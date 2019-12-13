AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

İHA

AK Parti Mardin teşkilatı, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'na katıldı.

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

AK Parti Mardin teşkilatı, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’na katıldı.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti Mardin İl Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın kolları ve meclis üyelerinden oluşan heyet eşliğinde, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’na katıldı. Gerçekleştirilen toplantının uluslararası arenada yaptığı etkinin tartışılmaz boyuta ulaştığını vurgulayan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası buluşması yerel ve ulusal anlamda kadının bizdeki önemini büyük ölçüde aktaran önemli bir organizasyondur. Toplumun temel direği olan kadınlarımızın, bunun yanında nüfuzumuza oranla büyük orana sahip olan gençlerimizin olduğunu bir kez daha irdelemiş olduk. Bu pencereden baktığımızda siyasetin özellikle bu iki kavram üstünde inşa edilmesi gerektiği konusu bizlerde daha ağır basmaktadır. Çünkü bizler üretken bir toplumun meydana gelişini üretken kadınlarımızın oluşuna borçlu olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirilen toplantının uluslararası arenada yaptığı etki tartışılmaz boyuta ulaşmıştır. Burada önemli bir ifadeyi vurgulamak gerekirse, bu toplantı AK Parti’nin hem kadına olan bakışı hem de kadının toplum nezdinde olması gereken asıl saygınlığının göstergesidir. Salonun tıklım tıklım dolması, 81 ilden kadın temsilcilerin salonda ki yerini alması ve hepsinin yanında farklı ülkelerden belediye başkanlarının toplantıda bulunması mozaiği çok daha anlamlı kılmıştır. Buda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve medeniyetimizin bakış açısının göstergesidir” dedi.
Mardin’in yöresel ürünlerini tanımaktan onur duyduklarını aktaran Kılıç, şunları söyledi:
"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası nedeniyle ATO’da açmış olduğumuz standımız, toplantıya gelen yerli ve yabancı konuklarımız tarafından büyük beğeni topladı. Kadim Mardin’imizin her ilçesinden getirdiğimiz yöresel ürünlerimizi sunmanın büyük onurunu yaşadık. Birbirinden değerli başkan ve konuklarımıza Mardin’i mutlaka ziyaret etmeleri gerektiklerini ve kendilerini ağırlamaktan onur duyacağımızı ilettik. Standımızı büyük emeklerle Ankara’ya taşıyan başta belediye başkanlarımıza, yerel yönetimlerden sorumlu başkanımıza, il yönetim kurulu ve kadın kollarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

MARDİN

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü
YEREL HABERLER Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü
Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor
YEREL HABERLER Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek ...
MAÜ’den Utara Malaysia Üniversitesi ile akademik işbirliği
YEREL HABERLER MAÜ’den Utara Malaysia Üniversitesi ile akademik ...
PKK’nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve babasına devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER PKK’nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve ...
Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti
YEREL HABERLER Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti
Artuklu Üniversitesi 'şehre dokunan üniversite' olacak
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi 'şehre dokunan üniversite' ...
Vatandaşları ‘memur’ yapma vaadiyle dolandıran zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşları ‘memur’ yapma vaadiyle dolandıran zanlı ...
Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi
Kırsaldaki mahallelerdeki öğrencilere kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Kırsaldaki mahallelerdeki öğrencilere kuaför hizmeti
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
YEREL HABERLER Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile ...
Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına ...
Albino ve engelli kardeşlerin azmi umut oluyor
YEREL HABERLER Albino ve engelli kardeşlerin azmi umut oluyor
Mazıdağı'nda eğitimde başarının arttırılması toplantısı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda eğitimde başarının arttırılması ...
Mardin’de araması bulunan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de araması bulunan iki kişi yakalandı
Mardin’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mardin’de uyuşturucu operasyonu
Mardin’de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mardin’de tarihi eser operasyonu
Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi
Mardin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Mardin’in turizmi Artuklu Üniversitesi öğrencileriyle canlanacak
YEREL HABERLER Mardin’in turizmi Artuklu Üniversitesi öğrencileriyle ...
Mazıdağı'nı sis kapladı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nı sis kapladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X