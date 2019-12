Mazıdağı'nda kışın lezzeti kavurmanın zahmetli yolculuğu başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yıllardır devam eden kavurma geleneğinin zahmetli yolculuğu başladı.

Kış ayları için ilkbahardan itibaren özel olarak beslenen hayvanlar kesilerek kazanlarda kaynatılıp kavurma yapılıyor. Kavurma yapılacak hayvanın semiz hale gelmesi ve etinin lezzetli olması için ilkbaharda satın alınıp, 8 ay boyunca besledikten sonra aralık ayında kavurma için kesiliyor. Hazırlanan yağsız etler meşe odununun ateşinde kaynatılıyor. Oldukça meşakkatli olan kaynatma işlemlerinin ardından hazırlanan etler, tenekelere bırakılarak, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Bu gelenek, yüzyıllardan beri devam ediyor.



"Kavurma yemeklere çok güzel bir tat veriyor"

Kavurmanın bölgede yaygın olan bir yemek tarzı olduğunu belirten Ahmet Öztemel, kavurmanın yapılışının Aralık ayında başlayıp, Ocak ayına kadar devam ettiğini söyledi. Öztemel, “Kavurmanın daha lezzetli olması için dana eti ile iç yağ kullanıyoruz. Pişirme süresi 34 saat arasıdır. Bölgede imkanı olan hemen hemen herkes yapıyor. Kavurma yapılırken ömrünün uzun olması ve bozulmaması için muhakkak iç yağıyla yapılması lazım. Kavurmanın ömrü 3 aydır, balkon gibi serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Bizim bölgede hazır yemek olarak biliniyor. Misafir geldiğinde 510 dk ısıtıp servis edilebilir. Kavurma yemeklere çok güzel bir tat veriyor, çorba kuru fasulye, pilav yani her yemekte kullanılıyor. Özellikle sabah kahvaltıda üzerine yumurta kırıldığında çok güzel bir tadı vardır" dedi.

Kavurmanın yapılışını anlatan Öztemel, "İlk önce büyükbaş hayvanları alıp, 78 ay boyunca besliyoruz. Kavurma zamanı geldiğinde o hayvanları kesip, etleri doğruyoruz. Bir kilo etten 600 gram kavurma elde ediliyor. Kavurma yapmak çok zahmetlidir İşçiliği de et ateşe bırakıldığında 23 saat boyunca karıştırılıyor. Tam kıvamına gelene kadar çok emek veriliyor” diye konuştu.



“Hayvanların iç yağını eritip et ile pişiriyoruz”

Kavurmanın bir kişi ile yapılmadığını söyleyen İsmail Tutak, “Eti kazanlara koyduktan sonra kazanların altını yakıyoruz. Hayvanların iç yağını eritip et ile pişiriyoruz. Kavurma yapılışı çok zahmetli bir iştir. Ailece birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

MARDİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.