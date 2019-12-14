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Kızıltepelilerin altyapı çilesi Yollar çamur deryasına dönüştü

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alt yapı çalışmaları vatandaşlar için çileye dönüştü. Plansız yapılan çalışmalar nedeniyle yollar yağmurla birlikte çamur deryası haline döndü.

Kızıltepelilerin altyapı çilesi Yollar çamur deryasına dönüştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde alt yapı çalışmaları vatandaşlar için çileye dönüştü. Plansız yapılan çalışmalar nedeniyle yollar yağmurla birlikte çamur deryası haline döndü.
Kızıltepe’de Belediyenin altyapı hizmeti vatandaşa eziyet olmaya başladı. Su, elektrik ve doğalgaz çalışmalarının koordinasyonsuz bir şekilde yapılması yollarda ve kaldırımlarda büyük tahribatlara yol açtı. Başta Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallelerinde toz içerisinde yaşayan vatandaşlar kışla birlikte yağan yağmur nedeniyle şimdi de çamur içerisinde yaşıyor. Mağdur olan mahalle sakinleri Kızıltepe Belediyesinin bu çileye son vermesini istiyor.

“Rezalet içerisindeyiz”
Koçhisar Mahllesinde esnaflık yapan Şerif Şeran yolda oluşan tahribat nedeniyle arabalarının büyük zarar gördüğünü belirtti. Şeran, “Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arabalarımız hepsi mahvoldu. Çocuklarımız okula gidemiyor. Şuanda Kızıltepe’yi sahipsiz görüyoruz. Bilmiyorum bu bize bir eziyet midir, çile midir? Biz rezalet içerisindeyiz. Her kış böyle yazında toz içerisindeyiz. Yetkililere duyurulur” dedi.
Mahalle sakinlerinden Bilal Memiş ise, “Biz perişan olduk. Çukurlara bakıyorsunuz, burayı dolduruyorlar diğer yer boşalıyor. Orası yapıyorlar başka bir kablo koyuyorlar. Milleti mahvettiler. Memleketin halini görüyorsunuz. Memleket şantiye alanına dönüşmüş” diye konuştu.

MARDİN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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