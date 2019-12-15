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HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan HDP’li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 3 gün önce belediye başkan yardımcıları ile birlikte gözaltına alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

MARDİN

15 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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