Dini istismar eden terör örgütlerine 9 ilde operasyon: 13 gözaltı 

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MARDİN merkezli 9 ilde, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dini istismar eden terör örgütleri El-Kaide, DEAŞ, El-Nusra ve Heyet Tahrir Şam'ın eylem ve finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) talep edilen raporun incelenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Mardin merkezli Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Sakarya, Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



MARDİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

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