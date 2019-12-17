Mardin kırsalındaki sokağa çıkama yasağı kaldırıldı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Derik ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal Konur ve Çayköy mahallerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik icra edilen operasyonların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, buna bağlı olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı ifade edildi.

MARDİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.