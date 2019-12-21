Mazıdağı'nda yeni hükümet konağı hizmete girdi

"O benim sünnetim değildi"

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı hizmete girdi.

Mazıdağı ilçesinde, geçtiğimiz yıl eski hükümet binasının yıkılarak yenisinin yapımına başlandı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ve 7 milyon liraya mal olan hükümet konağının yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Vatandaşlar, kurumların bir arada olacağı yeni hükümet konağının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MARDİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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