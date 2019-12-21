Mazıdağı'nda yeni hükümet konağı hizmete girdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı hizmete girdi.
Mazıdağı ilçesinde, geçtiğimiz yıl eski hükümet binasının yıkılarak yenisinin yapımına başlandı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ve 7 milyon liraya mal olan hükümet konağının yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Vatandaşlar, kurumların bir arada olacağı yeni hükümet konağının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
MARDİN
21 Aralık 2019 Cumartesi
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