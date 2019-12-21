Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile Nusaybin'e geldi. Çetin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, milletin desteğiyle terörle mücadele önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Terörün ortadan kalkmasıyla bölgeye yatırımların artacağını anlatan Orgeneral Çetin, "Bütün milletimizin emeğiyle, gayretiyle, güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonuyla, kahraman ordumuz, polisimiz, jandarmamız, her şeyden önemlisi yüce milletimizin desteğiyle terör sona erecek. Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor. Sadece Ağrı'da 6 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikası açıldı. İşte görüyorsunuz, Nusaybin'de yatırımlar yapılıyor. Buralar gelişmeye açık ve gelişmesi gerekiyor" dedi.



MARDİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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