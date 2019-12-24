Mardin’in Savur ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Son dönemlerin en büyük operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Dereiçi Mahallesi’nde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği ihbarını alan ekipler, Z.S., F.G. ve M.E. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi. Zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonda, tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MARDİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.