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Öğretmenler ağaç ev yaptı, öğrencilerin devamsızlık problemi kalmadı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun öğretmenleri çocukların devamsızlık probleminin önüne geçmek ve öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak için çınar ağacında bir kütüphane kurdu. Uygulama sayesinde devamsızlık problemi çözülürken, öğrenciler kitap okuma alışkanlığı da kazandı.

Öğretmenler ağaç ev yaptı, öğrencilerin devamsızlık problemi kalmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir okulun öğretmenleri çocukların devamsızlık probleminin önüne geçmek ve öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak için çınar ağacında bir kütüphane kurdu. Uygulama sayesinde devamsızlık problemi çözülürken, öğrenciler kitap okuma alışkanlığı da kazandı.
Kızıltepe Işıklar Köyü İlkOrtaokulu öğretmenleri, öğrencilerin devamsızlık probleminin önüne geçmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı bir proje ortaya koydu. Okulun bahçesindeki bir ağaçta masal evi kütüphanesi kuran öğretmenler, okulun bahçesinde asma köprü ve kitap okuyan adam heykeli yaptırdı. Çalışma sayesinde okulda devamsızlık yapan öğrenci sayısı kalmazken, öğrencilerin kitap sevgisi de arttı.

Mezun olduğu okulun müdürü oldu
Işıklar Köyü İlkOrtaokul'undan mezun olan ve mezun olduğu okula müdür olarak atanan Yusuf Duyan, yaptıkları uygulamalar sayesinde devamsızlık probleminin yüzde 90’lara düştüğünü söyledi. Duyan, “Bizim bölgenin en büyük problemi devamsızlık sorunu ve okuma alışkanlığıydı. Bizim hedefimiz burada çocuklara okumayı ve okulu sevdirmekti. Bunu nasıl başarabiliriz diye düşündük, çocukların fikirlerini aldık. Çocukların hayalinde bir ağaç ev kütüphanesi vardı. Biz bu ağaç en kütüphanesini masal ev kütüphanesine dönüştürmeye karar verdik. Biz bunu inşa ettik. Okuma saatlerini çocuklar burada geçirmeye başladılar. Bunun en büyük meyvesi çocukların okuma sevgisi daha fazlalaştı. Devamsızlığımızın da yüzde 90’lara indiğini gördük. Çocukları artık okuldan evlerine yollamaktan güçlük çekiyoruz” dedi.

Çocuklar masal ev sayesinde doğa ile iç içe oluyor
Ağaç ev yapılırken doğaya zarar verilmediğini anlatan sınıf öğretmeni Mustafa Acar ise "Bu şekilde bir masal evi tasarladık. Doğa ile iç içe, doğaya zarar vermeden bir masal evi tasarladık. Çocuklarında artık en çok sevdiği ders okuma saati oldu. Çocuklar hem kitaplarını okuyorlar hem de doğa ile iç içe doğa sevgisini kazanıyorlar" diye konuştu.
Minikler de ağaç evde kitap okumaktan büyük keyif alıyor. Okulun öğrencilerinden Samet Çalı, "Okumayı seviyorum. Ağaç evimi de seviyorum. Okumak güzeldir, her gün ağaç eve geliyoruz, okuyoruz" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Elif Kahraman, ağaç evi çok sevdiğini ifade ederek burada daha çok hikaye kitabı okuduğunu belirtti.

MARDİN

24 Aralık 2019 Salı

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