Mardin’de çocuk alerji ve immünoloji uzmanı hasta kabulüne başladı

Mardin Devlet Hastanesi’nde çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Murat Cansever hasta kabulüne başladı.

Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Murat Cansever Mardin Devlet Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan uzman doktor Murat Cansever ile birlikte Mardin’deki kamu hastanelerinde ilk kez çocuk alerji ve immünoloji dalında bir doktor görev almış oldu. Devlet Hastanesi'nde oluşturulan çocuk alerji ve immunoloji ünitesi hakkında bilgi veren uzman doktor Murat Cansever, "Ünitemizin fiziki koşulları, 1 hasta muayene polikliniği, 1 alerji test odası, 1 solunum fonksiyon test odası, hasta muayene odası her haftanın cuma günleri alerji testleri ve provokasyon testleri için kullanılacaktır. Kliniğimizde çocukluk çağında görülmekte olan alerjik ve immünolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi, kanıta dayalı tıp verilerine dayanarak güncel rehberler ışığında yapılacaktır. Çocuk alerji ve immunoloji alanında ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastaların 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevki ve yönlendirmesi yapılacaktır. Çocuklarda alerjik veya alerjik olmayan astım, tekrarlayan hışıltı atakları, alerjik rinit, besin alerjileri, ilaç alerjileri, ürtiker çeşitleri, alerjik egzema gibi deri alerjileri, anafilaksi gibi alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır" dedi.



"Hastalar düzenli olarak takip edilmekte"

Klinikte alerjik hastalıkların yanı sıra, çocuklarda sık hastalanmaya neden olan bağışıklık sistemi eksiklikleri ile ilgili hastalıkların tanısal testleri, takip ve tedavileri de yapılmakta olduğunu aktaran Cansever, "Bağışıklık eksikliği tanısı alan hastalar düzenli olarak kliniğimizde takip edilmekte, gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavi ünitesinde damardan antikortedavisi verilebilmektedir. Ciddi bağışıklık yetmezliği olup ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevki ve yönlendirmesi yapılacaktır. Alerji deri testleri, ilaçbesin karşılaştırma testleri, solunum fonksiyon testleri ve alerjenlerle aşı tedavilerinin uzman doktorumuz denetiminde ve aracılığıyla yapıldığı çocuk alerji test odası ve ayaktan tedavi hizmetlerinin verildiği hastanemiz zemin katında ayaktan tedavi ünitesi bulunmaktadır. Gün içinde ayrıca diğer polikliniklerden veya servislerden istenen konsültasyonlar değerlendirilmektedir" diye konuştu.

Alerjik çocukları olanlara uyarıda bulunan ve alerji belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Cansever şunları söyledi:

"Alerjik hastalıkların belirtileri çocuklarda ciltte kaşıntı, kızarık kabarıklıklar, şişlikler, egzema gibi cilt bulguları şeklinde, uzun süren tekrarlayıcı kuru öksürük, nefes darlığı, göğüste duyulan hırıltıhışıltı veya sıkışma hissi gibi solunum belirtileri şeklinde, burunda kaşıntı, akıntı, peş peşe hapşırık, burun tıkanıklığı gibi burun belirtileri şeklinde; gözlerde kaşınma, sulanma ve kızarıklık gibi göz belirtileri şeklinde veya karın ağrısı, ishal, kusma, kakada kanmukus görülmesi gibi sindirim sistemi belirtileri şeklinde olabilmektedir."

MARDİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

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