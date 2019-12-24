Mardin'de PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu

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MARDİN'de 2014 yılında terör örgütüne katılan 'Diyar' kod adlı terörist M.K., jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kaydı bulunan 'Diyar' kod adlı terörist M.K., terör örgütünün kamplarından kaçtı. Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terörist M.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.





MARDİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

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