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Mardin'de Noel kutlaması

İHA

Mardin'de Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, düzenlenen ayinle kutlandı.

Mardin'de Noel kutlaması

Mardin’de Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, düzenlenen ayinle kutlandı.
Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı. Türkçe ve Süryanice okunan ilahilerin ardından başta bölge ve Türkiye olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için dua edildi. Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından kilisenin kabul salonunda Metropolit Saliba Özmen'i ve Süryani cemaatini ziyaret etti. Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkat çeken Vali Yaman, bu günde Süryani vatandaşların yanlarında olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Hem bölge hem de Mardin'in huzuruna katkı sağlayan Süryanilerin gayretlerini gözardı etmediklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Vali Yaman, şunları söyledi:
"Onlar da ülkemizin birliği ve beraberliği, şehrimizin ve bölgemizin huzuru ve güvenliği için bizlerle beraber oluyorlar ve dualarını esirgemiyorlar. Tabi son zamanlarda özellikle bölgedeki huzur hepimizin dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde mülki idare amirlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ve Türk, Kürt, Arap ve Süryani hemşehrilerimiz hep beraber bölgenin huzuru için gayret gösteriyoruz. Sadece Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu ve güvenliğimizi artırsın."
Bölgenin, Türkiye’nin ve dünyanın barış ve huzuru için dua ettiklerini belirten Metropolit Saliba Özmen ise, "Hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bütün bayramları kutladığımız gibi. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Bol bol dua ettik, yakarışlar ettik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün üst düzey yetkilileri için sağlık ve afiyet için dualar ettik. Özellikle ülkemiz adına çok önemli bir olay. Zira ülkemiz çok değerlidir, çok güzel ülkeye sahibiz. Mardin çok güzel bir şehirdir. Bir ülke ordusuyla güçlüdür, siyasetiyle güçlüdür, insanlarıyla güçlüdür. Bizler de hem Mardin'imize hem ülkemize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmak sadece silah almakla değildir. Kimisi silah alır, kimisi asker, polis olur. Ama kimisi de kilise, cami, manastır, medrese olur. Bizler de ülkemizin ayakta kalmasına dualarımızla eşlik ettik. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.
Özmen, kutlamaya katılmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri de kilisede Süryani cemaatini kutlayarak ikramlarda bulundu.

MARDİN

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:22
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  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:33
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