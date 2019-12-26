Tarihi Mardin’de restorasyon çalışmaları yeniden başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin’de Alt Çarşı’da bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarında başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı masal şehir Mardin’de, tarihi dokunun korunması, yeniden ayağa kaldırılması ve eski görünümünü kazanması için çalışmalarına yeniden başladı. Bu doğrultuda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatlarıyla başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulan Kültür Sokak, Kültür Kafe, Kermozade Konağı, Müze Sokağı, Şeyh Çabuk Cami, Ulu Cami sol aksı, tarihi çarşılardan Hasan Ammar, Zahireciler ve Bakırcılar Çarşıları, Mardinlilerin ve şehre gelen turistlerin yeni cazibe merkezi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Alt Çarşı’da bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Vali Mustafa Yaman, masal şehir Mardin’de restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına yeniden başladıklarını belirtti. Tarihi Mardin’de dört bir yandan çalışma başlattıklarını aktaran Yaman, “Diyarbakır Kapı Otopark, Cumhuriyet Meydanı ve Otopark Projelerinin çalışmaları devam ederken tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması için başlatmış olduğumuz Sokak Sağlıklaştırma Projemize kaldığımız yerden yeniden başladık. Proje kapsamında Alt Çarşı’da bulunan sokak ve dükkanlarda, sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları başladı. Burada bulunan yıkık ve kullanılmaz durumdaki dükkan ve sokaklarda böylelikle yeninden ayağa kaldırılarak şehre ve turizme kazandırılacak” dedi.



“Cazibe merkezlerini artırıyoruz”

Yaman, cazibe merkezlerini arttırdıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Daha önce bitirdiğimiz birçok yer, vatandaşlarımız ve turistlerin yeni cazibe merkezi haline geldi. Her tarafının ayrı ayrı tarih koktuğu ve taşların nakış nakış işlendiği masal şehir Mardin’de, yeni cazibe alanlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Oluşturulan bu cazibe merkezleriyle şehre gelen turistler, vakitlerini daha çok buralarda geçirme imkanı buluyor. Böylelikle hem şehir cazibe merkezi ile daha fazla misafir çekiyor hem de esnafımız daha fazla kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.

MARDİN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.