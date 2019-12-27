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Okulda 'askıda iyilik' uygulaması Kızıltepe'de bulunan Mezopotamya İlkokulunda öğretmenler, ihtiyaç ...

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulda öğretmenler tarafından başlatılan 'askıda iyilik' köşesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler, istedikleri malzemeleri alabiliyor. Uygulama sayesinde öğrenciler arasında paylaşma bilinci de oluşuyor.

Okulda 'askıda iyilik' uygulaması Kızıltepe'de bulunan Mezopotamya İlkokulunda öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'askıda iyilik' uygulaması başlattı İhtiyaç sahipleri, 'askıda iyilik' köşesinde istedikleri istedikleri ürünleri alırken öğrenciler arasında da paylaşma bilinci oluşuyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulda öğretmenler tarafından başlatılan ‘askıda iyilik’ köşesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler, istedikleri malzemeleri alabiliyor. Uygulama sayesinde öğrenciler arasında paylaşma bilinci de oluşuyor.
Kızıltepe Mezopotamya Mahallesinde bulunan Mezopotamya İlkokulunda öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerde yardımlaşma bilincinin oluşması için ‘askıda iyilik’ köşesi oluşturdu. Uygulamada veliler, öğretmenler ve öğrenciler defter, silgi, kalem, kitap, ayakkabı, kışlık kıyafet, çanta gibi ürünleri bağışlıyor. Okulun bir köşesinde kutularda biriktirilen ürünleri ihtiyaç sahibi öğrenciler gelip alıyor. Uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuklarda paylaşma bilinci de gelişmiş oluyor.
Projelerinin Milli Eğitim Bakanlığının önem verdiği karakter eğitiminin bir parçası olduğunu vurgulayan Mezopotamya İlkokulu Müdürü Mecdel Demir, köşelerinin amacının çocuklarda yardımlaşma ve paylaşım duygularını geliştirmek olduğun söyledi. Uygulamanın içeriği hakkında bilgiler veren Demir, “Öğretmen arkadaşlarımızın da duyarlılıklarıyla ve duyarlı velilerimizle işbirliği içine girerek evde kullanmadığımız fazladan kırtasiye, giyim ve buna benzer eşyaları öğrencilerimiz gelip bırakıyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz de bu köşeden faydalanıyor" dedi.
Okulun öğrencilerinden Hadi Alpaslan ise, "Ben evde fazla kalemlerimi ya da arkadaşlarım fazla kalemlerini gelip buraya bırakıyor. Sonra okulda ihtiyacı olan çocuklar gelip buradan alıyor. Mesela birinin birine yardım etmesine iyilik denir. Biri yerdeki bir çöpü gördüğünde onu alıp çöpe koyduğunda o bir iyilik sayılır. İyilik yaptığında sevapların artar" diye konuştu.
Uygulama sayesinde yardımlaşmayı öğrendiğini anlatan Tuba Nur Özer isimli öğrenci, "Bizde olan defter kalem ne varsa gördüğünüz kutulara koyuyoruz ve onlara gönderiyoruz. Böylece yardımlaşıyor ve paylaşmayı öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

MARDİN

27 Aralık 2019 Cuma

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