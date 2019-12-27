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Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ...

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada el yapımı patlayıcı tespit edildi. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, güvenlik güçlerince imha edildi.

Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada EYP tespit edildi Terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP’ler, güvenlik güçleri tarafından imha edildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada el yapımı patlayıcı tespit edildi. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, güvenlik güçlerince imha edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün kış yapılanmasını gerçekleştirmemeleri adına operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetlerinde, kayanın altına tuzaklanmış şekilde 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Buradaki aramada ayrıca, doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidonlarda 1 adet telsiz,1 adet radyo frekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 adet elektronik direnç, 17 adet elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir bölgede ise piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ile taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ve sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi bulundu.
Arama tarama faaliyetlerinde, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, el yapımı patlayıcılar ise yerlerinde imha edildi.

MARDİN

27 Aralık 2019 Cuma

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