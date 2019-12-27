Midyat'ta açılan diyabet okulu, şeker hastalarına hizmet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Midyat'ta açılan diyabet okulu, şeker hastalarına hizmet veriyor

İHA

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulu, şeker hastalarına yönelik ilaç kullanımı ve doğal beslenme konusunda eğitimler veriliyor.

Midyat'ta açılan diyabet okulu, şeker hastalarına hizmet veriyor

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulu, şeker hastalarına yönelik ilaç kullanımı ve doğal beslenme konusunda eğitimler veriliyor.
Midyat Devlet Hastanesi'nde, dahiliye uzmanı Beşir Kaya ve pratisyen hekim öncülüğünde hastane bünyesinde kurulan diyabet okulunda şeker hastalarına yönelik doğal beslenme ve ilaç kullanımı konularında bilgi veriliyor. Diyabet okulu ile ilgili bilgi veren dahiliye uzmanı Beşir Kaya, projeleri ile halkı diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Uz. Dr. Kaya, "Diyabet hastalığının asıl tedavi yönteminin diyetten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, hastalarımıza hangi besinlerden uzak durmaları gerektiğini, hangi besinlerle beslenmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Diyabet okulumuzda katılan hastalara bu öğrenim süreci sonunda bu diplomayı veriyoruz’’ dedi.
Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik ise şeker hastalığının bölgede sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Uz. Dr. Kaya, "Bunun sadece ilaç boyutu ve tedavi boyutundan ziyade, hastaların davranış biçimleri nasıl yapmaları, ne yemeleri, ne içmeleri gerektiğini öğreten okulu açmış bulunmaktayız. Hastalarımızın buradan faydalanması ve sadece ilaçlara bağlı kalmasından ziyade bu hastalığın getirisi ve götürüsü konusunda davranış biçimlerini de eğitmek için çaba sarf ediyoruz. Biz bu konuların üzerinde duruyoruz. Çabamızı gösteriyoruz ve onların faydalanacağı her türlü hizmet için buradayız" diye konuştu.

MARDİN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi
YEREL HABERLER Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi
Güvenlik korucularından maaş düzenlemesi talebi
YEREL HABERLER Güvenlik korucularından maaş düzenlemesi talebi
Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada EYP tespit edildi Terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP’ler, güvenlik güçleri tarafından imha edildi
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya ...
Okulda 'askıda iyilik' uygulaması Kızıltepe'de bulunan Mezopotamya İlkokulunda öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'askıda iyilik' uygulaması başlattı İhtiyaç sahipleri, 'askıda iyilik' köşesinde istedikleri istedikleri ürünleri alırken öğrenciler arasında da paylaşma bilinci oluşuyor
YEREL HABERLER Okulda 'askıda iyilik' uygulaması Kızıltepe'de ...
Tarihi Mardin’de restorasyon çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Tarihi Mardin’de restorasyon çalışmaları yeniden ...
Mardin'de Noel kutlaması
YEREL HABERLER Mardin'de Noel kutlaması
Mardin ve Midyat'ta Noel ayini
YEREL HABERLER Mardin ve Midyat'ta Noel ayini

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X