Midyat'ta açılan diyabet okulu, şeker hastalarına hizmet veriyor

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulu, şeker hastalarına yönelik ilaç kullanımı ve doğal beslenme konusunda eğitimler veriliyor.

Midyat Devlet Hastanesi'nde, dahiliye uzmanı Beşir Kaya ve pratisyen hekim öncülüğünde hastane bünyesinde kurulan diyabet okulunda şeker hastalarına yönelik doğal beslenme ve ilaç kullanımı konularında bilgi veriliyor. Diyabet okulu ile ilgili bilgi veren dahiliye uzmanı Beşir Kaya, projeleri ile halkı diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Uz. Dr. Kaya, "Diyabet hastalığının asıl tedavi yönteminin diyetten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, hastalarımıza hangi besinlerden uzak durmaları gerektiğini, hangi besinlerle beslenmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Diyabet okulumuzda katılan hastalara bu öğrenim süreci sonunda bu diplomayı veriyoruz’’ dedi.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik ise şeker hastalığının bölgede sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Uz. Dr. Kaya, "Bunun sadece ilaç boyutu ve tedavi boyutundan ziyade, hastaların davranış biçimleri nasıl yapmaları, ne yemeleri, ne içmeleri gerektiğini öğreten okulu açmış bulunmaktayız. Hastalarımızın buradan faydalanması ve sadece ilaçlara bağlı kalmasından ziyade bu hastalığın getirisi ve götürüsü konusunda davranış biçimlerini de eğitmek için çaba sarf ediyoruz. Biz bu konuların üzerinde duruyoruz. Çabamızı gösteriyoruz ve onların faydalanacağı her türlü hizmet için buradayız" diye konuştu.

MARDİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

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