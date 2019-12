Büyükşehir Belediyesi'nden Süryani vatandaşlara bayram ziyareti

Mardin Büyükşehir Belediyesi mardinmasa ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi mardinmasa ekipleri, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Doğuş Günü Bayramı dolayısıyla şehir genelinde yaşayan Süryani vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın gönderdiği çeşitli hediyeler takdim edildi.

Mardin’de Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin yüzyıllardır iç içe huzur içinde yaşadığını söyleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bayramda Süryani vatandaşların yanlarında olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Hem bölge hem de Mardin'in huzuruna katkı sağlayan Süryani toplumunun her zaman yanlarında olacaklarını belirten Yaman, “İlimiz dillerin ve dinlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Barışın ve huzurun yüzyıllarca hüküm sürdüğü Mardin'in her zaman güzellikler ile anılmasını istiyoruz. Dini bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran günlerdir. Bugünler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Bu bölgenin, bu şehrin hemşehrileri olan, bu şehrin huzuruna önemli katkılar sağlayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Süryani hemşerilerimizin bayram günlerinde yanlarında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi, mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.

Evlerinde ziyaret edilen Süryani vatandaşlar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini unutmayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür etti.

MARDİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.