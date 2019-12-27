Trafik ekipleri öğrencilere yaya eğitimi verdi

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Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, trafik ekipleri lise öğrencilerine trafik eğitimi, yaya yolu geçişleri ve üst geçitleri kullanma konusunda bilgilendirme yaparak sinevizyon eşliğinde trafikte önemi ve geçiş üstünlüğü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Midyat Anadolu Lisesinde trafik büro ekipleri tarafından 172 öğrenciye trafik eğitimi ve bilinci konulu seminer verildi. Eğitime katılan öğrencilere trafik polisi Ahmet Güzel tarafından, yaya geçitleri, üst geçitleri kullanmanın önemi anlatılarak buralardan geçerek kazaların en aza indirilmesi konusunda bilgi aktarıldı.

MARDİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

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