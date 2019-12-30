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Mardin itfaiyesi 4 ayda 3 bin olaya müdahale etti

İHA

Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, 7/24 çalışarak son 4 ayda 3 bin olaya müdahale edip vatandaşların yanı başında oldu.

Mardin itfaiyesi 4 ayda 3 bin olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, 7/24 çalışarak son 4 ayda 3 bin olaya müdahale edip vatandaşların yanı başında oldu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 7/24 saat esasına göre çalışarak trafik kazalarında, yangınlarda, mahsur kalmada, su baskınları gibi zor zamanlarda vatandaşların yanında olarak yaralarına derman olamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, modern araç, teknolojik ekipman, eğitimli ve tecrübeli personeli ile son 4 ay içerisinde bina, fabrika, araç, atölye, iş yeri, barınak, ot, anız, çöp, ekin, trafo, kalorifer, orman, fidanlık, bağ, bahçe ve tüp yangınları olmak üzere toplam bin 100 olaya müdahale edildi. Hayvan kurtarma, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması, göçük, kaza, su baskınları, intihar vakaları, trafik kazaları ve vatandaşlardan gelen her türlü ihbar üzerine yaklaşık 2 bin olaya müdahale edildi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Belediye olarak vatandaşlarımızın mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz gibi zor zamanlarında yanlarında oluyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin şehir genelinde vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Yaman, “İtfaiye daire başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz 10 ilçede hemşehrilerimizin hizmetinde. İtfaiye 110 nolu hattı aramaları yeterli. Ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine giderek meydana gelen olaya müdahale ediyorlar. Son 4 ay içerisinde kazadan anız yangınına, su baskınlarından mahsur kalmaya kadar yaklaşık 3 bin olaya müdahale edildi. Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde yanı başlarında olduğumuz gibi zor zamanlarında da yanlarındayız” diye konuştu.

MARDİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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