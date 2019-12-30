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Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz

DHA

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, içişlerine karışmak için ya da taraf olduğu için Libya'ya gitmiyor. Libya'ya asker gönderme tezkeresine BBP olarak 'evet' diyeceğiz" dedi.
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, partisince Mardin'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "En çok Kürt nüfusunun yaşadığı ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Kürtlerin en büyük devleti Türkiye'dir. Aynı şey Türkler için de geçerlidir. Türk nüfusunun yaşadığı en büyük ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türklerin de en büyük devleti Türkiye'dir. 'Türk', 'Kürt', 'Arap', 'Çerkez', 'Boşnak' diye ayırmak doğru değildir. Ama elbette bunların varlığı herkesçe kabul edilmelidir ve bu bizim için bir zenginliktir. Öbür taraftan doğuştan gelen bütün hakları insanoğlu kullanmalıdır ve bunun önünde de hiçbir engel olmamalıdır" diye konuştu. 
'YAPILAN, KANUNA UYGUNDUR'
HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan BBP lideri Destici, İçişleri Bakanlığı'nca HDP'li belediyelere terör soruşturması kapsamında yapılan görevlendirmelere de destek verdiklerini söyledi. Destici, "Kendilerini başka bir noktaya koyuyorlar. Burada belediye seçimlerinden sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi bunların içinde bazı belediyelere kayyum atandı. Peki, bunun gerekçesi neydi? Bunun gerekçesi; terörle iltisaklı olmak, terör örgütü ve teröriste yardım etmek. Şimdi bu ispatlanmamış ya da bu konuda bilgiler olmadan asla bir belediye başkanı alınıp yerine bir kayyum atanmadı ve atanmaz. Yapılan bütün işlemler tamamen kanuna ve yasaya uygun işlemlerdir" dedi.
'TEZKEREYE DESTEK VERECEĞİZ'
BBP Genel Başkanı Destici, Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini de belirterek, "Türkiye, Libya'nın içişlerine karışmak için gitmiyor ya da Libya'da taraf olduğu için gitmiyor. Bizim orada tarihimiz ve kardeşliğimiz var. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruma adına Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kalması bizim için çok önemlidir ve hayati bir süreçtir. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan Libya'ya asker gönderme tezkeresine Büyük Birlik Partisi olarak 'evet' diyeceğiz. Çünkü biz bu kararı doğru buluyoruz" diye konuştu. 

MARDİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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