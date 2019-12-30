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AK Parti Mardin ÜNİAK çalışmalarıyla göz dolduruyor

İHA

AK Parti Mardin ÜNİAK çalışmalarıyla göz dolduruyor

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren İl Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK) kentte yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor.
AK Parti'nin Üniversite Birimi olan ÜNİAK, yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “AK Parti Mardin ÜNİAK olarak, Üstad Necip Fazıl’ın ‘kim var’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘ben varım‘ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur‘ duygusuna sahip bir dava ahlakını parıldatıcı bir gençlik” Hayaline ulaşmayı şiar edinerek; bu istikamette kalitesini ve bilgisini arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda ÜNİAK Mardin; kendi medeniyet köklerinden beslenen aynı zamanda çağın gerekliliklerini iyi bilen ve bu uğurda geleceğe emin adımlarla yürüyen bir gençliktir” dedi.
Çeşitli programlarla sık sık gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Özkan, “Bu kapsamda Mardin Artuklu Üniversitesi'ne yeni gelen öğrencilere şehri ve şehrin kültürünü tanıtmak adına "Kampüse Hoşgeldin" projesine ev sahipliği yapıp şehrin en önemli tarihi noktası olan Midyat'a bir gezi düzenledik. Üniversite öğrencileriyle çeşitli seminerler, söyleşiler ve değerler eğitimleri gibi programlar düzenleyip gençlerle sık sık bir araya geliyoruz. Buna benzer programlarımızı ilçelerimize de taşıyarak çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler yürütüp aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine ayrıca ağırlık veriyoruz. Bu projeler kapsamında köy okullarına kütüphaneler kurmakta, rehabilitasyon merkezlerine ziyaret yapmakta, öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce, Arapça ve işaret dili eğitimlerini değerli hocalarımızla veriyoruz. Bununla birlikte sosyal algı oluşturma adına sokaklarda çöp toplama, sokak hayvanları için sokaklara "mama kabı" bırakma gibi faaliyetlerde de etkili bir şekilde arkadaşlarımızla yer almaktayız. Bununla kalmayıp öğrenci evlerine ziyaret, önemli günlerde bildiri gibi şeyler yayınlayıp konsepte uygun etkinlikler organize etmekteyiz. Diğer yandan üniversite öğrencileriyle makale okumaları, doğa yürüyüşleri ve çeşitli münazaralar yaparak. "Ortak Paydamız Gençler" şiarıyla yola çıkıp Mardin'deki genç STK’ların yaptıkları programlara hem ortak olmakta hem de destek vermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarda bizlere desteklerini eksik etmeyen Başta İl Başkanımız Sayın Faruk Kılıç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MARDİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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