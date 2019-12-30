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Kızıltepe’de gençler dijital bağımlılık hakkında bilinçleniyor

İHA

Kızıltepe’de gençler dijital bağımlılık hakkında bilinçleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mardin Kızıltepe Gençlik Merkezi, dijital hayat bağımlılığı ve dijital oyunlardaki sübliminal mesajlara dikkat çekmek için ilçedeki okullarda öğrencilere konferanslar veriyor.
Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü Ümran Tekin, dijital hayat bağımlılığı ve dijital oyunlardaki sübliminal mesajlara dikkat çekmek için ilçedeki özel bir okulda konferans verdi. Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar başında sık zaman geçirildiğine dikkat çeken Ümran Tekin, gençlerin hem internet bağımlısı olduğunu ve bunun çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi. Dijital hayatta gençleri verilen İslam düşmanı sübliminal mesajların olduğunu ifade eden Tekin, “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz gençlerimizin bilinçlenmesi babında sahada çok fazla çalışmalarımız var. Bu çalışmalardan bir tanesi de özellikle dijital hayat bağımlılıkla ilgili çünkü çağımızın ciddi manada en büyük hastalığını dijital hayat bağımlılığı olarak görüyoruz. Çocuk ve genlerimiz özellikle dijital ekranlar içerisinde kaybolup gitmekte. Bu dijital oyunlarla çok ciddi şekilde süblimenal mesajlara maruz kalmaktadır. Gençliğimiz gerçekten gittikçe köreliyor, değerlerini kaybediyor. Çocuklarımız dijital ortamda ciddi şekilde olumsuz mesaja maruz kalıyor” dedi.

MARDİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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