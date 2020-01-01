Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın

DHA

TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.

TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yaman’dan yeni yıl ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Yaman’dan yeni yıl ziyaretleri
Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu
Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen teröristler teslim oldu Teslim olan terörist: “Gelip ailelerine kavuşsunlar, yanlış yoldan dönsünler”
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen ...
MAÜ'den mesleki teknik eğitim paneli
YEREL HABERLER MAÜ'den mesleki teknik eğitim paneli
Mardin’de yılbaşı öncesi denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Mardin’de yılbaşı öncesi denetimler artırıldı
Kızıltepe’de gençler dijital bağımlılık hakkında bilinçleniyor
YEREL HABERLER Kızıltepe’de gençler dijital bağımlılık hakkında ...
Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz
YEREL HABERLER Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine ...
AK Parti Mardin ÜNİAK çalışmalarıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER AK Parti Mardin ÜNİAK çalışmalarıyla göz dolduruyor
Mardin itfaiyesi 4 ayda 3 bin olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Mardin itfaiyesi 4 ayda 3 bin olaya müdahale etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X