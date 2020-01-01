Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın

TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.
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