Yolda oluşan çukurları köylüler kapatıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yoğun yağış sonrası yolda oluşan çukurları kendi imkanları ile kapatıyor.

Mazıdağı ilçesine bağlı Aşağıocak köyü Kunşute mezrası yolunda aşırı yağışlar nedeni ile çukurlar oluştu. Bunun üzerine mezra sakinleri, kendi imkanları ile getirttikleri taş ve kumla yoldaki çukurları kapatmaya başladı. Mezra sakinlerinden Deniz Özdemir, yollarını kendi imkanları ile yaptıklarını söyledi. Özdemir, "Yolumuz henüz asfaltlanmadı. Yoğun yağışların ardından yolumuzda çökme ve çukurlar oluşuyor. Biz de bu çukurları kendi imkanlarımız ile kapatıyoruz. Yetkililerden bu yolların asfaltlanmasını talep ediyoruz" dedi.

MARDİN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.