HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu´da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.

HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar."

Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.



MARDİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.