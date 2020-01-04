Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Nusaybin’e bağlı Tepealtı Mahalesi mevki İpek Yolunda üzerinde meydana geldi. Cizre’den Nusaybin istikametine giden Hamit Ekin (58) yönetimindeki 50 BA 924 plakalı ham petrol yüklü tanker, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Hamit Ekin (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin arama kurtarma ekipleri tarafından tankerde sıkışan sürücünün cenazesi çıkarıldı. Ekin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

MARDİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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