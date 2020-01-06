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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü. Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla ineği sulama kanalından çıkardı.
İneği kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MARDİN

06 Ocak 2020 Pazartesi

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