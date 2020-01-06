Midyat’ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyitler Mahallesi 7. Cadde üzerindeki 37 numaralı evin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 6 kişi merdivenli itfaiye aracı yardımı ile kurtarıldı. Yangında evin mutfağı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

MARDİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:59

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