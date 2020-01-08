Mardin Artuklu Üniversitesi’nden öğrenci odaklı hamle

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kızılay Öğrenci Topluluğu’nun girişimleri ve Kızılay Mardin Şubesi’nin destekleri ile Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsünde butik giyim mağazası törenle hizmete açıldı.

Bir yıl boyunca ilk bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisinin yararlanacağı butik mağaza açılışına; Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızılay Genel Merkez Yönetim kurulu üyesi Ercan Tan, Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vahap Özpolat ve Prof. Dr. Sibel Derviş, MAÜ Genel Sekreter Yardımcıları M. İkbal Saylık, Edip Özkan ve M. Beşir Büyüktaş, Rektör Danışmanı Dr. Ahmet Ceylan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, Kızılay Mardin Şubesi Başkan ve üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından fakülte ve yüksekokullarda maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin tespit edildiği bilgisini veren SKS Daire Başkanı Mehmet Bayar, sosyoekonomik açıdan desteklenmesi gereken öğrencilere sunulan yemek ve konaklama gibi çeşitli burs imkanlarının yanında giyim konusunda da öğrencilerin destekçisi olduklarını ifade etti. Bir yıl boyunca Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından işletilecek olan butik mağazanın hayır kurumları tarafından desteklenmesi durumunda sürekli olarak açık kalabileceğini söyleyen Bayar, SKS tarafından belirlenen ilk grup bin ihtiyaç sahibi öğrencinin, merkezi kampüs alanı edebiyat fakültesi binasında hizmete giren ‘Türk Kızılayı Mardin Butik Mağazası’ndan kullanılmamış kıyafetleri ücretsiz alabileceklerini ifade etti.

MARDİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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