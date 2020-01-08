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Midyat Devlet Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor

İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi, 80 doktorla vatandaşlara hizmet veriyor.

Midyat Devlet Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor

Mardin'in Midyat ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi, 80 doktorla vatandaşlara hizmet veriyor.
Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Mehmet Çelik, hastanenin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hastanenin dış cephesi boyatılması ve izolasyonu yanı sıra, çevre düzenlemesi başta olmak üzere, temizlik, personel disiplini konularında da çalışma yapıldığını aktaran Uzm. Dr. Çelik, hastane sevk zinciri konusunda ciddi bir düşüş yaşandığını, 150 yataklı hastanede uzman ve pratisyen hekimlerden oluşan yaklaşık 80 doktorla vatandaşların özenle tedavi edildiğini söyledi. Daha önce vatandaşların ısınma ve asansörlerin çalışmaması yönünde sorunlar yaşadığını dile getiren Uzm. Dr. Çelik, ısınma ve asansör sorununun çözüme kavuştuğunu vurguladı. Uzm. Dr. Çelik, "Poliklinik olmayan doktor kalmadı. Bütün doktorların randevu sistemi açıldı. Hemşire çağrı sistemi devreye sokuldu. Acil servis önünde vatandaşa kronik sorun haline gelen otopark sorunu çözüldü. Yeni doğan sevklerinde tehlike saçan kronik kuvöz ve oksijen sorunu çözüldü. Mamografi çekimi haftada 2 günden her güne çıkarıldı. Geçici görevde olan kadın doğum uzmanı hastaneye tekrar göreve başlanması sağlandı. Aktif ve randevu sistemi açık 3 kadın doğum uzmanı oldu. Kadın doğum uzmanı gece nöbeti 3 uzmanın karşılayabileceği düzeyde 24 saat nöbet konuldu" dedi.

MARDİN

08 Ocak 2020 Çarşamba

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