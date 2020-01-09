Midyat'a şehit ateşi düştü

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SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerce kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) acı haberi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Midyat'ın kırsal Salih mahallesindeki yakınlarına verildi. Akbulut ailesi acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve Ortaçarşı mahallesinde taziye evi kuruldu. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, yarın Midyat'ta ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.FOTOĞARFLI





MARDİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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