Şehit Uzman Onbaşı Akbulut, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Şarlıurfa'da düzenlenen törenin ardından helikopterle Mardin'e, oradan da karayoluyla baba evinin bulunduğu Midyat ilçesindeki Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından baba Mehmet Şerif Akbulut, anne Ayşe Akbulut ve kardeşleri şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Akbulut'un naaşı daha sonra Ebuzeyt Camii'ne getirildi. Buradaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel, şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut, yakınları ile 3 bin kişi katıldı. Şehit Fatih Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Kible Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçen yıl Temmuz ayında evlenen şehit Fatih Akbulut´un 7 kardeş olduğu belirtildi.

MARDİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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