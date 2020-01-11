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Kaymakam Çam, “2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik”

İHA

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mevsimsel şartlardan dolayı üst yapı çalışmalara başlayamadıklarını söyledi. Çam, "2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik. En ana hususumuz yol, kaldırım, parke ve sıcak asfalt yapmak olacak. İnşallah ekime kadar 500 bin metrekarenin üzerinde parke düzenlemesi yapmayı hedefliyoruz. Kızıltepe'de anneler bebek arabasıyla düzgün bir şekilde yürüyecek bir hal alacak" dedi.

Kaymakam Çam, “2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik”

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mevsimsel şartlardan dolayı üst yapı çalışmalara başlayamadıklarını söyledi. Çam, “2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik. En ana hususumuz yol, kaldırım, parke ve sıcak asfalt yapmak olacak. İnşallah ekime kadar 500 bin metrekarenin üzerinde parke düzenlemesi yapmayı hedefliyoruz. Kızıltepe’de anneler bebek arabasıyla düzgün bir şekilde yürüyecek bir hal alacak” dedi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki basın mensuplarıyla bugün bir araya geldi. Çam Kızıltepe’deki alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mevsimsel şartlardan dolayı çok fazla çalışamadıklarını vurgulayan Kaymakam Çam, “Kızıltepe’de altyapı olarak farklı kurumların yaptığı çalışmalar sebebiyle bu sene çok zor geçiyor. İnşallah bu yer altında yapılan çalışmalar bittikten sonra gelecek sene itibariyle büyük bir kısmını halletmek ve artık ilçemizde hayatı olağan akışı içerisinde seyrini sağlayabilmek birimlerimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnşallah mart ayının 15’inden sonra merkezden başlayarak etrafa doğru nüfusun en yoğun olduğu mahallelerden başlayarak hizmeti gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu çamuru ve problemi ortanda kaldırmak olacak” diye konuştu.

“4 Kasım’da devraldığımızda kasada 24 bin lira vardı”
Kayyum döneminden 31 Mart seçimlerinden sonra HDP’li belediye’ye devredilen Kızıltepe Belediyesinin borcunun 17 milyon 441 bin TL olduğunu belirten Çam, “Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde yapılan durumlarla birlikte biz 4 Kasım itibariyle devraldığımızda Kızıltepe Belediye’sinin borcu 33 buçuk milyondu. Yaklaşık 17 milyon civarında bir borç artış durumu söz konusu. En önemli artış söz konusu personel noktasında yaklaşık 120 civarında personel istihdam edilmiş. Kızıltepe Belediyesi devredilirken kasasında yaklaşık 800 bin liranın üzerinde mevcutken 4 Kasım’da devraldığımızda 24 bin lira para kasada vardı. Kalıcı hizmetlere paramız yoktu demeyeceğiz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kızıltepe’de anneler bebek arabasıyla düzgün bir şekilde yürüyecek”
Kaynakları en güzel şekilde kullanarak harcama yapacaklarını aktaran Çam, “2020 yılını seferberlik yılı ilan ettik. 2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik. En ana hususumuz yol, kaldırım, parke ve sıcak asfalt yapmak olacak. İnşallah ekime kadar 500 bin metrekarenin üzerinde parke düzenlemesi yapmak ve 100 bin metrekare sıcak asfalt düzenlemesi yapmak olacak. Popülist yaklaşımla kışın kalıcı olmayan yatırımlara girebilirdik ancak bunun ömrü en fazla 2 yıl olurdu. Ancak mevsiminde yapacağımız yatırımla ömrü 1520 yıl olacak. Kaynakları en güzel şekilde kullanacağız. Kızıltepe’de anneler bebek arabasıyla düzgün bir şekilde yürüyecek bir hal alacak” diye konuştu.

MARDİN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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