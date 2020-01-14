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Ziraat mühendisi mantar üretimine başladı

DHA

MARDİN'in Derik ilçesinde, ziraat mühendisi Ayşe Yılmaz (28), iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar verdi. Kültür mantarına ilgisi olan Yılmaz, Derik'te kiraladığı depoda 8 kişi de istihdam ederek 40 günde 700 kilo kültür mantarı üretti.

MARDİN'in Derik ilçesinde, ziraat mühendisi Ayşe Yılmaz (28), iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar verdi. Kültür mantarına ilgisi olan Yılmaz, Derik'te kiraladığı depoda 8 kişi de istihdam ederek 40 günde 700 kilo kültür mantarı üretti.
Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 3 yıl önce mezun olan ziraat mühendisi Ayşe Yılmaz, bir süre iş arayışında ve girdiği sınavlarda sonuç alamayınca kendi işini kurmaya karar verdi. Yılmaz, uzun süredir merak saldığı kültür mantarı üretimi yapmak için girişimde bulundu. Mantar üretiminin nasıl yapıldığını öğrenmek için Antalya ve Denizli'ye gidip, üretimleri yerinde gören Yılmaz, Derik'e gelerek 150 metrekarelik depo kiraladı ve burada kültür mantarı üretimine başladı.
40 GÜNDE 700 KİLO ÜRETİM YAPTI
Üretim tesisinde 8 kişiyi de istihdam eden Yılmaz, ürettiği kültür mantarını paketleyip başta marketler olmak üzere birçok yere satışını yapıyor. Kendi imkanıyla bu tesisi kurduğunu anlatan Yılmaz, "Bu işi başarmak için çabaladım. Denizli'ye, Antalya'ya gittim. Mantar işini yapanlara ulaştım. Üretimin nasıl yapılığını öğrendim. Keşke daha önce başlasaydım bu işe. 40 günde 700 kilo mantar üretimi yaptık. 8 kişiye de iş imkanı sundum. Günlük 300 gram şekilde ortalama 200 paket üretiyoruz. Bu mantarları çevredeki marketler ve sipariş halinde istenilen yere gönderiyoruz" dedi.

MARDİN

14 Ocak 2020 Salı

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