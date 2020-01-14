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Mardinli gençler terörle değil jimnastikle anılmak istiyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Spor Lisesinde okuyan öğrencilerden oluşan dans ve jimnastik grubunun sahne performansı büyük takdir topluyor. Türkiye'nin birçok yerinde sahne almak isteyen öğrenciler, farklı dil, din ve kültüre mensup insanların yıllardır kardeşçe yaşadığı Mardin'in terörle değil jimnastik ve sporla anılmasını istiyor.

Mardinli gençler terörle değil jimnastikle anılmak istiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Spor Lisesinde okuyan öğrencilerden oluşan dans ve jimnastik grubunun sahne performansı büyük takdir topluyor. Türkiye’nin birçok yerinde sahne almak isteyen öğrenciler, farklı dil, din ve kültüre mensup insanların yıllardır kardeşçe yaşadığı Mardin’in terörle değil jimnastik ve sporla anılmasını istiyor.
Kızıltepe Spor Lisesi öğrencileri kısıtlı imkanlara rağmen birbirinden başarılı sportif faaliyetlere imza atıyor. 20 öğrenciden oluşan dans ve jimnastik grubunun performansı göz dolduruyor. Öğrenciler, Mardin ve ilçelerinin isminin terörle değil jimnastikle anılmasını istiyor. İlde oynanan spor müsabakalarında sahne alan Kızıltepe Spor Lisesi öğrencileri kendilerine destek verilmesini ve Türkiye’nin birçok ilinde performanslarını sergilemek istiyor.

"Mardin terör değil dans ve jimnastik yeridir"
Kadim kent Mardin’de bir çok yetenekli gencin olduğunu belirten Kızıltepe Spor Lisesi öğrencilerinden Kader Demir, “Mardin bunların yapılamayacağı bir yer olarak biliniyor. Biz Mardin’de bundan daha fazlasını da başarabiliriz, tabi destek olunursa. Mardin’de birçok sporcu arkadaşımız var, farklı yeteneklere sahipler. Ama bunlar keşfedilemiyor. Biz burada bunları göstererek başkalarının da keşfetmesini hedefliyoruz. Biz bu gösteriyi yaparak Mardin’in aslında bu olaylarla alakasının olmadığını göstermek istiyoruz. Burada imkanlar biraz yetersiz, dans ve jimnastik gösterisini her yere yaymak istiyoruz. Malzememiz yetersiz, imkanlar yok. Mardin terör değil dans ve jimnastik yeridir" dedi

"Türkiye’nin birçok yerine gitmek istiyoruz"
Jimnastik gösterisi sunan öğrencilerden Özcan Yılmaz ise "Kızıltepe Spor Lisesi olarak sürekli spor çalışıyoruz. Hocalarımız sayesinde bir gösteri hazırladık. Mardin’in tanıtalım dedik. Mardin’de bütün büyükşehir belediye maçlarına katıldık. Bu sayede Mardin’i tanıtmak amaçlı Türkiye’nin birçok yerine gitmek istiyoruz. Bizim sporda da yeteneklerimiz var ve bunu keşfetmemiz lazım” diye konuştu.

MARDİN

14 Ocak 2020 Salı

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