MAÜ ile yerel mutfak kültürü dünyaya açılıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin yürütücülüğünü yaptığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından finanse edilen Yerel Mutfak Kültürü Dünyaya Açılıyor Projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Turizm Fakültesi'ne devri yapılan Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, MARSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Nehrozoğlu, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Lokman Toprak ile davetliler katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin yürütücülüğünü yaptığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve MARSEV tarafından finanse edilen Yerel Mutfak Kültürü Dünyaya Açılıyor projesi kapsamında, Mardin merkezinin yanı sıra, Midyat, Savur ve Nusaybin hattında bulunan mevcut kültürel varlıkların ve turistik değerlerin tanıtımlarının yapılarak bir rota oluşturulduğu belirtildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Turizm İhtisas Üniversitesi olma hedefi için düğmeye basıldığını ve kısa sürede önemli dönütler alındığını söyledi. Rektör Özcoşar, “Amacımız Mardin’e ait sosyal, kültürel, yapısal, tarihsel ve foklorik tüm değerlerin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını arttırmaktır. Proje kapsamında belirlenen turizm rotasında, yerel yemek kültürünün tanınması, kültür turizmi ve gastronomi turizminin gelişmesi yer almaktadır” dedi.

Rektör Özcoşar, proje sayesinde turizm gelirlerinin artmasına imkan sunacak, halkın gelir düzeyinin ve sosyal yaşam seviyesinin geliştirilmesini sağlayacak önemli bilgilerin toplanarak turizm sektörünün hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Program, alanında uzman firmalarının açtığı stantlarda yer alan Mardin kültürü ile özdeşleşmiş yemeklerin tadılması ile sona erdi.

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