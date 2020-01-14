MAÜ’de öğrenci, rektör danışmanı olacak

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, yeni yönetim anlayışı çerçevesinde öğrenciler arasından seçilecek bir temsilcinin rektör danışmanı olarak atanacağını bildirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, yeni yönetim anlayışı çerçevesinde üniversiteyle ilişkili bütün kesimleri belli oranlarda yönetimin bir parçası ve paydaşı haline getirmeyi planladıklarını ve bunun ilk aşamasını öğrenciler arasından seçilecek rektör danışmanı projesinin olduğu belirtildi. Öğrencilerden rektör danışmanı seçilmesi düşüncesinin üniversitenin yeni yönetim ve eğitim politikalarının bir gereği olarak ortaya çıktığını aktaran Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Öncelikle üniversitenin yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversiteyle bir şekilde ilişkili bütün kesimleri belli oranlarda yönetimin bir parçası ve paydaşı haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun ilk aşamalarından biri öğrencilerimiz arasından rektör danışmanı seçilmesi ama sadece bununla sınırlı kalmayacak. Üniversiteye katkı sunacak kişi, kurum ve kuruluşları üniversitenin paydaşı haline getireceğimiz farklı uygulamalarımız zaten mevcut bunları daha kalıcı ve etkili bir formata dönüştürme çalışmalarımız olacak” dedi.

Yönetim ve eğitim politikalarının Mardin Artuklu Üniversitesi’ne aidiyet bilincinin bir kimlik olarak benimsenmesini teşvik ettiğini vurgulayan Rektör Özcoşar, bunu kurumsal bir politika olarak benimsediklerini ve bu bilincin oluşumunu öğrenciler düzeyinde hem müfredat uygulamaları hem de çeşitli etkinliklerle desteklediklerini ifade etti. Öğrencilerin kampüs ve kent sosyalleşmesi açısından teşvik edildiğini ve tüm çalışmaların odak noktasının öğrencilerin edilgen bir konumla nesneleşmesi yerine üniversite başta olmak üzere hayatın her aşamasında oldukça etkin bir özne olmasının yolunun açılması olduğunu aktaran Rektör Özcoşar, öğrencilerin bakış açılarının üniversitenin gelişmesine katkı sunacağı inancıyla projejyi hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirdi. Rektör Özcoşar, “Öğrenci rektör danışmanı, üniversitenin karakterini yansıtan bir uygulama olacak. Öğrencilerin bir iç paydaş olarak karar süreçlerinde daha etkin yer alması, üniversitenin ruhunu da yansıtacak. Ayrıca bu uygulamanın üniversitenin iç iletişimi de geliştireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Tamamen demokratik yollarla öğrenciler tarafından seçilecek olan rektör danışmanının üniversitedeki görev, yetki ve statü bakımından akademik danışmanlar ile eş seviyede olacağı, ücret bakımından burs temin edileceği öğrenildi.

MARDİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:59

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