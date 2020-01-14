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Kızıltepe’de 6 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı

İHA

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinesinde kentte eğitim gören 6 bin öğrenciye kışlık kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Kızıltepe’de 6 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinesinde kentte eğitim gören 6 bin öğrenciye kışlık kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.
Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediyesi, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım yapıldı. İş adamlarının da desteğiyle ilçede 6 bin öğrenciye kışlık kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan bu kapsamda İpekyolu İlkokulu'nda öğrencilere hediyelerini verdi.
Burada konuşan Kaymakam Çam, ilçedeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hayırsever vatandaşların da desteği ile çocuklara çeşitli giyim malzemesi dağıttıklarını söyledi. Kaymakam Çam, "İlçemizde nüfusumuzun fazla olması, hanelerdeki çocuk sayısının fazla olması ve genel olarak hanelerin ekonomik gelirlerinin düşük seviyede olması özellikle çocuklarımızın kendi akranları arasında kendilerini olumsuz noktada hissetmemeleri bağlamında gerek belediye ve kaymakamlığımız olarak firma ve hayır sever vatandaşlardan destek alarak çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilme gayreti içerisindeyiz. Şuana kadar toplamda 6 bin öğrencimize giyim malzemesi, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi hususlarda yardımcı olduk. Özellikle hayırsever vatandaşlarımıza, elini taşın altına koyan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak, onların yüzünde bir gülümsemeye sebebiyet vermek bizim için çok ama çok değerli. Bu çocukların geleceği bu ülkenin geleceği demek. Bizim 75 bin öğrencimiz var. Hedefimiz bunlara en iyi hizmetleri vermek" dedi.

MARDİN

14 Ocak 2020 Salı

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