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Köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

DHA

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hakan Kayıran (21), iddiaya göre köpeğini tekmeleyen aynı üniversitede tekniker H.S. ile tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede H.S.'nin burnu kırılırken,   okul idaresi tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Kayıran, "Hayvanlar da can taşıyor. İlk önce o köpeğimi darbetti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hakan Kayıran (21), geçen yıl 30 Aralık günü, sınav zamanı olması ve Fransız bulldog cinsi 'Deyzi' isimli köpeğini bırakacak kimse olmaması nedeniyle yanında okula götürdü. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden Kayıran, iddiaya göre, aynı yüksekokulda tekniker olarak görev yapan H.S.'nin köpeğini tekmelediğini fark etti. İkili arasında sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede burnu kırılan H.S., MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Öğrenci Kayıran ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Kayıran hakkında, ayrıca MSKÜ Meslek Yüksekokulu yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.
'OKUL İDARESİNİN OLAYA BÖYLE BAKMASINI İSTİYORUM'
Yaşadıklarını anlatan, köpeğinin saldırgan bir ırk olmadığını belirten Kayıran, "Okulun bahçesinde serbest bıraktım. Olay yaşanmadan önce birkaç kişi köpeği sevdi. Arkadaşımla sohbet ediyordum. Sağ tarafıma döndüğümde birisinin Deyzi'yi tekmelediğini gördüm. Karşılıklı olarak birbirimize hakaret ettik. Kavgamızın ardından H.S., karakola giderek benden şikayetçi oldu. Okuldan uzaklaştırma cezası alacağım. Böyle bir şey yapmam doğru değildi ama Deyzi'ye de öyle vurulduğunu görünce kendimi tutamadım. Olay olduktan sonra karşı taraftaki kişi, 'Ben köpeğe vuruyorum sen insana vuruyorsun' dedi. Köpekler de bir canlı. İlk önce o köpeğimi darbetti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.
Öte yandan H.S. ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

MARDİN

15 Ocak 2020 Çarşamba

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