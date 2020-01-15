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Suriyeli ikizlere Artuklu Kaymakamlığı sahip çıktı

İHA

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'e sığınan Hıdır El Hıdır ve Menva Selmo çiftinin doğan ikiz bebeklerine Artuklu Kaymakamlığı sahip çıktı. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatlarıyla ikiz bebeğin mama ve kıyafet ihtiyacı giderildi.

Suriyeli ikizlere Artuklu Kaymakamlığı sahip çıktı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Mardin’e sığınan Hıdır El Hıdır ve Menva Selmo çiftinin doğan ikiz bebeklerine Artuklu Kaymakamlığı sahip çıktı. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar’ın talimatlarıyla ikiz bebeğin mama ve kıyafet ihtiyacı giderildi.
Suriye’in Halep şehrinden 3 yıl önce iç savaştan kaçan Hıdır El Hıdır ve Menva Selmo çifti tek çocuklarıyla birlikte Artuklu ilçesine sığındı. Baba Hıdır El Hıdır, hamallık yaprak ailesini geçindirmeye çalıştı. Suriyeli çiftin, Mardin Devlet Hastanesinde Abbas ve Emine isminde ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak aile maddi imkansızlıklardan dolayı ikizlerine bakmakta zorluk çekince bu durumu fark eden Artuklu Kaymakamlığı aileye sahip çıktı. İkiz bebeklerin kıyafet ve mama ihtiyacı giderildi.

“Suriyeli kardeşlerimizin de gönlüne dokunuyoruz”
Suriye’deki savaştan kaçan ailenin misafirleri olduğunu anlatan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, “Baba hammallık yaparak ailesini geçindiriyor. Suriyeli ailenin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Biz de devletin şefkat elini dil, din, ırk farkı gözetmeden her yere uzatıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi de Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelere yardım etmek. Bu bağlamda soğukta üşüyen ve açlıktan ağlayan ikizlerimize mama ve kıyafet yardımı yaptık. Ailenin mutluluğu bizleri de mutlu etti. Hemşerilerimizin gönlüne dokunduğumuz gibi Suriyeli kardeşlerimizin de gönlüne dokunuyoruz. Minik yavrularımız için kaymakamlığımızın imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

MARDİN

15 Ocak 2020 Çarşamba

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