Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Yücelli Mahallesi’nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Emin A., Mehmet Selim A., Robin A. ve Mehmet Veysi A. yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

MARDİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:58

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