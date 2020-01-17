Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı. Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

MARDİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

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