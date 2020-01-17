Cam kemik hastası Yusuf’un karne sevinci

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde eğitim alan cam kemik hastası 8 yaşındaki Yusuf Vural, yarıyıl tatili karnesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam’dan aldı.

Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İpekyolu İlkokulu öğrencisi Yusuf Vural, doğuştan cam kemik hastası. Hastalığından dolayı 2 yıldır evde eğitim gören Yusuf, yarıyıl tatili karnesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam’dan aldı. Evde karne sevinci yaşayan Yusuf'a tatilde okuması için hikaye kitapları da hediye edildi.

Yusuf’un başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Dilek Çam, “Yusuf’un karnesini evinde verdik. Gerçekten karnesi çok iyi. Öğretmeni matematikte çok başarılı olduğunu söylüyor. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Biz her daim Yusuf’un yanındayız” dedi.

Oğlunun karne sevincine ortak olan anne Aygül Vural da, “Oğlum cam kemik hastasıdır. Kaymakam beyin hanımı bize geldi. Bize şeref verdi, bizi çok sevindirdi. Bizim farkımıza varmaları bizi çok sevindirdi. Oğlumuz hasta olduğu için evde eğitim alıyor. Düştüğü takdirde kırılabiliyor. Tedavimiz de yok denecek kadar. Haftanın 4 günü öğretmenimiz bize evde ders veriyor. Yusuf evde okumayı ve yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz çok iyi ve karnemiz de çok iyi geldi” diye konuştu.

MARDİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

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