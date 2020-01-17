Mardin'de ölen Şehriban'ın sevgilisi tutuklandı, 'Tartışırken bayıldı' dedi

MARDİN'de evinde darbedilerek ağır yaralanmış halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şehriban Çatı'nın (28), gözaltına alınan sevgilisi Mahmut Salih Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırmızıgül ifadesinde, darp iddialarını kabul etmeyerek, "Tartışıyorduk bir anda bayıldı" dedi.

Olay, Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi Mehmet Nurdağ Caddesi´ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre Şehriban Çatı, bir süre önce memleketi Mersin'den gelip, Mardin'e yerleşti. Olay günü, genç kadının evinden gelen sesleri duyan komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis, evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Kapının itfaiye ekiplerince açılmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Şehriban Çatı'yı çekyatın üzerine hareketsiz yatarken, sevgilisi Mahmut Salih Kırmızıgül'ü de yanında otururken buldu.

Vücudunda darp izleri bulunan Çatı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Polisin gözaltına aldığı Mahmut Salih Kırmızıgül'ün, ifadesinde darp iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Kırmızıgül, "Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışırken merdivende bayılıp düştü. Ben darbetmedim" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şehriban Çatı´nın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu´nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.



MARDİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

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