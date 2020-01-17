Kar Mazıdağı’nı beyaza bürüdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Gittikçe etkisini arttıran kar yağışı Mazıdağı kent merkezi, yüksek kesimler ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Seyfettin Otay isimli vatandaş, birkaç senedir kar yağışına şahit olmadıklarını söyledi. Otay, “Kış mevsimini bahar ayları gibi geçiriyoruz. Bir buçuk aydır kış mevsimine geçmişiz ama ne kar yağışı ne de istediğimiz yağmuru gördük. Bugün sabah kalktığımızda her tarafın beyaz olduğunu gördük ve mutlu olduk” dedi.

MARDİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

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