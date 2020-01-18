Mazıdağı'nda yoğun kar yağışı kazalara davetiye çıkardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ve kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı kazalara davetiye çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Mazıdağı'nda bir çok kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapanırken, Eti Bakır ve MazıdağıDerik karayolunda kazalar meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Eti Bakır'dan Mazıdağı istikametine giden iki araç sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanırken, MazıdağıDerik karayolunda bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Oluşan kazalarda yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Mazıdağı Belediyesi ekipleri, yağan yoğun kar yağışı sonrası farklı trafik kazalarının önlenmesi adına yol temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

MARDİN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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