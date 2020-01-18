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Mazıdağı'nda yoğun kar yağışı kazalara davetiye çıkardı

İHA

Mazıdağı'nda yoğun kar yağışı kazalara davetiye çıkardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ve kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı kazalara davetiye çıkardı.
Kar yağışının etkili olduğu Mazıdağı'nda bir çok kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapanırken, Eti Bakır ve MazıdağıDerik karayolunda kazalar meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Eti Bakır'dan Mazıdağı istikametine giden iki araç sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanırken, MazıdağıDerik karayolunda bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Oluşan kazalarda yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Mazıdağı Belediyesi ekipleri, yağan yoğun kar yağışı sonrası farklı trafik kazalarının önlenmesi adına yol temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

MARDİN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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