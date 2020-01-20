Derik'te kopan elektrik teli korkuttu 

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MARDİN'in Derik ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması paniğe neden oldu.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde dün rüzgarın etkisiyle kopan yüksek gerilim hattındaki elektrik teli, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne alev alarak düştü. Mahalle halkı korku yaşarken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri elektrik kesintisine de neden olan kopan teli yenileyerek, ilçeye tekrar enerji verdi.



MARDİN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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