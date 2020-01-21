Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin'de jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri CizreNusaybin D400 karayolu üzerinde Y.B. isimli şahıs yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler, tütün tespit ve arama köpeği Akça tarafından araç içerisinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve hologramsız olan 8 bin 470 kaçak sigara ele geçirdi. Y.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

MARDİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:57

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