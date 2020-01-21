Mardin’de silah kaçakçısı suçüstü yakalandı

Zekeriya Öz'e bir iddianame daha!

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden D.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlı, Midyat yol kavşağında silah ticareti yaparken suçüstü yakalandı. D.A.'nın üzerinde 1 adet ruhsatsız Pietro Beratta marka tabanca ve 1 adet ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahısla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

MARDİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:57

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